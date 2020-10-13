الاقتصاد يتآكل.. فهل يصمد نظام أردوغان؟

تقرير- رولا شموط

يواصل الاقتصاد التركي مسلسل التدهور المستمر, وذلك بالتزامن مع تعرض السياسة الخارجية التركية لهزات في أكثر من ملف، حيث يتهم معارضون حكومة رئيس النظام التركي رجب أردوغان بعدم الشفافية وإخفاء المعلومات الحقيقية حول بيانات الاقتصاد المتراجع عن الشعب.

وأفاد البنك المركزي التركي أن معدلات التضخم المرتفعة في تركيا نابعة من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة التي فقدت 25 بالمئة من قيمتها منذ مطلع العام.

في غضون ذلك, أكد علي باباجان رئيس حزب “الديموقراطية والتقدم” أن أبرز ما تحتاج إليه تركيا في الوقت الراهن هو بيئة آمنة ومستقرة لجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن ذلك يصعب تحققه.

وشهدت مدينة فان التركية أمس انعقاد المؤتمر الختامي لسلسلة المؤتمرات التي عقدها باباجان في شعب الحزب بمدن دياربكر وباتمان وبيتليس.

باباجان اعتبر أن الحكومة الحالية في تركيا لن تتمكن من خلق البيئة الآمنة والمستقرة بالبلاد مجدداً، قائلا: “ولهذا بدأنا حركة سياسية جديدة, نرى أن النظام الحالي لن يستطيع الصمود حتى حزيران من عام 2023” الموعد الرسمي للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأوضح رئيس حزب “الديمقراطية والتقدم” أن البنية الاقتصادية والمالية تدهورت كثيراً، ولم يعد بحوزة السلطة الحاكمة أي موارد بالوقت الراهن.

في السياق نفسه, لفت انتباه الرأي العام في تركيا توجه رئيس حزب “المستقبل” أحمد داود أوغلو إلى رفع عقيرته ومعارضته ضد رئيس النظام التركي رجب أردوغان.

وانتقد داود أوغلو الوضع الاقتصادي في بلاده, قائلاً” إن النظام التركي الذي تحول إلى شركة عائلية هو أكبر مصيبة حلّت على تركيا “, وذلك خلال تصريحات أدلى بها في المؤتمر الدوري الأول لحزبه بمدينة مرسين جنوب تركيا.

الناطق باسم حزب “الشعب الجمهوري” المعارض في تركيا فائق أوزتراك انتقد أيضاً مؤخراً حكومة أردوغان واتهمها بالتسول من الخارج، قائلاً: “كلما حطم الدولار أرقاماً قياسية هرع أردوغان إلى قطر بسرعة قصوى, لكن لا بد أن يعلم أن الذي يتلقى أموالاً من الخارج يتعود على تلقى الأوامر أيضاً”.

وكشفت نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة “أوراسيا” للدراسات حول مدى رضا الأتراك عن أداء النظام التركي أن أكثر من خمسين بالمئة غير راضين.

إلى ذلك, طالب الموظفون الحكوميون في تركيا بربط رواتبهم بسعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية، بعد تأثر دخلهم نتيجة الانهيار المتواصل لليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

الرئيس العام لنقابة العاملين في الدولة التابعة لاتحاد العاملين في القطاع الحكومي ألاي حمزة تشابي أكد أن الوضع مع ارتفاع الدولار أمام الليرة التركية بات لا يمكن تحمله, موضحاً أن الوضع يزداد سوءًا يوماً بعد يوم.

وقال: الاقتصاد ليس جيداً, حزب “العدالة والتنمية” يحاول إدارة وعي المواطنين بالتلاعب بالمؤشرات، ويواصل تغذية لوبي الفائدة من خلال إضافة المزيد من الأعباء على العاملين.

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