أوروبا تحذر تركيا.. فماذا بعد؟

تقرير – ربى زين الدين

لم تمضِ أيام على انعقاد القمة الأوروبية التي وجهت تهديدات بفرض عقوبات على أنقرة إذا واصلت أنشطتها غير الشرعية في مياه البحر المتوسط المتنازع عليها، حتى أعادت أنقرة إرسال سفينة استكشاف للتنقيب عن الغاز الطبيعي بما ينذر بتصعيد التوتر مجدداً مع اليونان، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى إصدار طلب جديد غاضب لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على أنقرة التي تخالف حقوق التنقيب البحرية.

وكانت تركيا قد سحبت الشهر الماضي سفينتها من مياه متنازع عليها بدعوى ” إعطاء فرصة للدبلوماسية ” قبيل الاجتماع المقرر للاتحاد الأوروبي، فيما تشهد العلاقات بين اليونان وتركيا تعقيداً بسبب عدة نزاعات، بدءاً من حق كل دولة في مناطق في البحر المتوسط وحتى النزاع حول قبرص المنقسمة عرقياً بين البلدين.

الاتحاد الأوروبي أدان بدوره التوتر الذي تسبب به قرار أنقرة إرسال سفينة استكشاف مجدداً إلى المياه الإقليمية اليونانية، وقرر مناقشة المسألة في القمة الأوروبية الخميس والجمعة في بروكسل.

وأوضح منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في ختام لقاء مع وزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ، أن المهمة الجديدة لسفينة البحث الزلزالي “عروج ريس “سيناقشها القادة الأوروبيون خلال قمتهم .

ألمانيا بدورها دعت أنقرة على لسان وزير خارجيتها هايكو ماس خلال زيارته إلى قبرص واليونان، إلى “وضع حد لدوامة التهدئة والاستفزاز” في شرق البحر المتوسط، كما طلب من أنقرة أن تظل منفتحة على المحادثات وعلى عدم استئناف التنقيب عن الغاز في المناطق البحرية محل النزاع.

كذلك عبرت فرنسا عن قلقها بعد أن بدأت السفينة رحلتها، وقالت إنه يتعين على تركيا الوفاء بالالتزامات التي قطعتها فيما يتعلق بهذا النزاع والإحجام عن أي استفزازات جديدة وإبداء حسن النية.

ويرى مراقبون أن تركيا ليست مخولة بإصدار “نافتكس” في هذا المكان بالذات،لأن المنطقة تابعة للسلطات اليونانية منذ السبعينيات، والمسألة ليست مسألة من له الحق. والسؤال البديهي هو لماذا قررت تركيا تنفيذ هذا النشاط غير القانوني، في حين قبل 3 أيام أطلق وزير الخارجية التركي وعوداً لرئيس الوزراء اليوناني أنه سيحدد موعداً للتفاوض بشأن التنقيب بين الدولتين. فلماذا تنقض تركيا هذا الوعد؟.

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