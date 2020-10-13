707 ملايين ليرة فقط قيمة مخزون «سكر حمص»

حمص – إسماعيل عبد الحي

لا يزال معمل السكر في شركة سكر حمص متوقفاً لعدم توفر السكر الخام مع استمرار العمل في معامل الزيت والخميرة والصابون، وبسبب الإقبال الكبير على منتجات الشركة هذه الأيام بلغت مبيعاتها حتى نهاية أيلول الماضي«5»مليارات و«369»مليون ليرة, ونوه المهندس سعد الدين العلي- مدير عام مؤسسة السكر بأنه تم تعديل سعر مادتي زيت بذور القطن المكرر والصابون بسبب ارتفاع المواد الأولية الداخلة في صناعة المادتين, مشيراً إلى أن كمية الكحول الصناعي المباعة بلغت خمسة أطنان, تمت إعادة تقطير 8،4 أطنان تم تسجيلها ككمية مباعة من دون قيمة, وإن قيمة المخزون في الشركة بلغت 707 ملايين ليرة, ومن ضمنها 267 مليون احتياطي استراتيجي لمادتي الكحول والزيت.

وفيما يتعلق بانعدام المشاريع الاستثمارية في الشركة قال: لوحظ في الآونة الأخيرة عزوف المتعهدين عن الاشتراك بالمناقصات المعلنة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة على بلدنا.

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