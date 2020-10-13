موسكو: قلقون حيال نقل إرهابيين من الشرق الأوسط إلى ناغورني قره باغ

أعربت وزارة الدفاع الروسية عن قلقها حيال المعلومات الواردة حول نقل إرهابيين من الشرق الاوسط إلى إقليم ناغورني قره باغ الذي شهدت الأوضاع فيه تصعيداً عسكرياً مفاجئاً منذ نحو أسبوعين في الوقت الذي تبادل فيه الجانبان الأرميني والأذربيجاني الاتهامات حول أسباب هذا التصعيد.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان اليوم: نشعر بالقلق بشكل خاص إزاء المعلومات الواردة بشأن نقل مقاتلين من التنظيمات الإرهابية من الشرق الأوسط إلى منطقة الصراع في ناغورني قره باغ وقد نقل وزير الدفاع سيرغي شويغو هذا القلق لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

فيما قال مسؤول في الوزارة أن الدفاع الروسية تشارك بنشاط ضمن اختصاصاتها في تنفيذ مبادرات روسيا الرامية إلى استقرار الوضع بشكل سريع في قره باغ.

وكان وزير الخارجية الأرميني زوغراب مناتساكانيان جدد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أمس التأكيد على أن النظام التركي ينقل المرتزقة والإرهابيين من سورية وليبيا لمساعدة القوات الأذرية ما يؤدي إلى توسيع بقعة الإرهاب في الإقليم.

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