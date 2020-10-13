السورية للتجارة بحمص تتسوق 900 طن بطاطا والرسائل خففت الازدحام

حمص – إسماعيل عبد الحي

أشار المهندس عماد ندور مدير فرع السورية للتجارة بحمص أن الفرع تسوق حوالي 900 طن بطاطا, تم تخزينها لوقت الحاجة وتم البدء بشراء التفاح الذي تجد اللجان صعوبة في شرائه لأسباب تتعلق بمزاحمة التجار وضمانهم لكامل البستان دون فرز أو توضيب بأسعار مقبولة من الفلاحين ،وكان هذا الأمر يخالف التعليمات التي تنص على ضرورة فرز المنتج حسب الأصناف الثلاثة و بنسب محددة لكل نوع وعليه لجأ الفرع أخيراً لطريقة التجار بضمان كامل إنتاج البستان وفرزه ضماناً للحد الأدنى من المخزون ومن المتوقع تسوق ما يقارب ال500 طن تفاح لكامل الموسم .

وعن التشكيلة السلعية في الصالات قال :إنها وفيرة وبأصناف متعددة وأسعار مقبولة مع التنويه بانعدام ظاهرة الازدحام على الصالات بعد الرسائل والتي بلغت خلال عشرة أيام بحدود 40 ألف رسالة وأكد أن هذه الخطوة تصب في مصلحة المواطن وتخفف في الوقت ذاته العبء عن الصالات لكنها بحاجة لزيادة في نسبة التغليف التي تتجاوز الحاجة إليها المئة طن يوميا .

ولفت إلى توفر المواد المدعومة في الصالات بشكل دائم ليتمكن المواطن من الحصول على مخصصاته خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام ,كما يتم تسيير سيارات جوالة للقرى البعيدة التي لا تتوفر بها صالات وتقوم المؤسسة حاليا بتوزيع زيت بذر القطن الذي ينتجه معمل زيوت حمص بكميات تتراوح مابين (200 إلى 300)غالون يوميا وبسعر يصل إلى 2500 ليرة ل2 ليتر مع ملاحظة الإقبال والزيادة في الطلب عليه.

وعن الصالات الجديدة قال :افتتحنا 13 صالة جديدة في المدينة ولدينا حالياً عدد من الصالات في كل من القريتين ،تلدو ،تلبيسة ،كفرلاها ،دير بعلبة ،وادي السايح وتلدهب لا تزال مغلقة بعد تجهيزها بملايين الليرات لعدم توفر الموظفين .

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