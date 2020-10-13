رئيس بلدية داريا يحمّل الأهالي مسؤولية تراكم القمامة

نور قاسم

كشف رئيس مجلس مدينة داريا مروان عبيد لـ«تشرين» أنه بالنسبة لمشكلة استمرار تراكم الأنقاض في عدد من الأحياء فهي بسبب الأهالي!، بحيث أُزيلت الأنقاض عدة مرات ولكن عند عودتهم يرمون الأنقاض من منازلهم إلى الطريق.

ورداً على سؤالنا: لماذا لا يوجد تنسيق مع الأهالي بتحديد مدة معينة ليتخلصوا من الأنقاض ومن ثم تنظيف المنطقة ولاسيما أنه لا يوجد مكان آخر ليرموا الأنقاض من منازلهم سوى الشارع؟، يعاود عبيد لوم الأهالي، مشيراً إلى إرسال إنذارات لهم بهذا الخصوص ولكن من دون تجاوب! .

وعن خدمات الشبكة الكهربائية لفت عبيد إلى أن داريا تتألف من قطاعين (أ و ب)، وقطاع (ب) أصبح مأهولاً بالسكان من دون توفر أي من الخدمات فيه، بينما القطاع (أ) تتوفر فيه الخدمة بشكل نسبي، ما يؤدي لاضطرار القاطنين في القطاع (ب) لاستجرار الكهرباء من القطاع (أ) وتالياً يسبب احتراق الخزانات والمحولات، منوهاً بأن القطاع (أ) يحتوي على ثماني محولات وهي غير كافية وبينما فعلياً يحتاج إلى حوالي ثلاثين محولة.

ومن جانبه مدير المؤسسة العامة لكهرباء ريف دمشق خلدون حدى لفت إلى أنه يوجد الكثير من المناطق في ريف دمشق تحتاج إلى المحولات لزيادة وثوقية التغذية الكهربائية ومن ضمنها داريا التي أصبحت فيها كثافة سكانية ولكن حالياً لا وجود لأي من المحولات وعند وصولها إلى مديرية ريف دمشق ستوزّع على مختلف مناطق الريف بالإضافة إلى داريا.

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