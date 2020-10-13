الجو بين الصحو والغائم جزئياً
تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو كافة.
ويتوقع اليوم أن يكون الجو خريفيا حاراً نسبياً نهاراً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ومائلاً للبرودة ليلاً في المرتفعات الجبلية محذرة من تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر في القلمون والمنطقة الوسطى والمرتفعات الجبلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام:
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|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|دمشق
|32/16
|30/15
|30/15
|القنيطرة
|30/13
|29/12
|29/12
|درعا
|33/16
|32/15
|32/15
|السويداء
|32/16
|31/14
|31/14
|حمص
|32/17
|30/16
|30/16
|حماة
|33/16
|31/15
|31/15
|الحسكة
|35/12
|35/12
|34/11
|اللاذقية
|29/21
|30/21
|29/21
|طرطوس
|29/22
|28/22
|28/22
|حلب
|33/16
|31/15
|31/15
|إدلب
|32/17
|30/16
|30/16
|دير الزور
|38/18
|36/17
|35/17
|الرقة
|36/18
|35/18
|34/17
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