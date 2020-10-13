سلطات النظام التركي تعتقل 167 شخصاً
أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 167 شخصا بذريعة صلتهم بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.
وذكرت قناة (تي ار تي خبر) التركية أن السلطات شنت عملية بحث ومداهمة واسعة في 26 محافظة بحثاً عن 110 أشخاص صدرت بحقهم مذكرات اعتقال بينهم 16 طياراً وجندياً في الخدمة الفعلية واعتقلت 89 منهم.
وفي عملية منفصلة ذكرت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي أن الشرطة تبحث عن 57 شخصا اخرين في 15 محافظة اعتقلت منهم 32.
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