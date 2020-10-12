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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 25 صفر 1442 الموافق لـ 12 تشرين الأول 2020
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الأخبار
الجعفري: الالتزام بتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة يتطلب الابتعاد عن أي أجندات سياسية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة
الاتحاد الأوروبي يندد بقرار النظام التركي إعادة إرسال سفينة إلى المياه الإقليمية اليونانية
طيران العدوان السعودي يواصل استهداف الأحياء السكنية في اليمن
اليونان: النظام التركي يفتقر إلى المصداقية ويؤجج التوترات
صباغ: الإجراءات الغربية القسرية المفروضة على سورية وكوبا ترمي إلى النيل من قرارهما المستقل
اعتقال إرهابي في محافظة الأنبار بالعراق
جباروف: الاتحاد الأوروبي يحاول معاقبة روسيا بأي ثمن
استجابة وطنية لدعم المتضررين من الحرائق من الفعاليات التجارية
مستوطنون يعتدون على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس ويسرقون الزيتون
الحرس الثوري الإيراني يقتل 3 إرهابيين شمال غرب البلاد