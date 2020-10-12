الاتحاد الأوروبي يندد بقرار النظام التركي إعادة إرسال سفينة إلى المياه الإقليمية اليونانية

ندد الاتحاد الأوروبي اليوم بقرار النظام التركي إعادة إرسال سفينة استكشاف إلى المياه الإقليمية اليونانية ما خلق تصعيداً جديداً في شرق المتوسط مشيراً إلى أنه سيناقش تداعيات هذا التصعيد يومي الخميس والجمعة المقبلين في القمة الأوروبية المقررة في بروكسل.

ونقلت فرانس برس عن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل قوله خلال لقائه وزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها أنقرة مؤسفة وستقود إلى توتر جديد بدلاً من خفض التصعيد الذي طالبنا به خلال القمة الأوروبية الأخيرة.

بدورها حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين من أنه: إذا واصلت أنقرة أنشطتها غير القانونية فسنستخدم الوسائل المتاحة لنا” لافتة إلى أنه: “جرى إعداد عقوبات اقتصادية وهي جاهزة للتنفيذ فوراً.

وكانت وزارة الخارجية اليونانية أدانت في وقت سابق اليوم قرار النظام التركي إعادة إرسال سفينة تنقيب إلى شرق المتوسط مؤكدة أنه يشكل “تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي.

ويواصل النظام التركي استفزازاته تجاه الدول المجاورة سعياً وراء تنفيذ مخططاته وأطماعه التوسعية.

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