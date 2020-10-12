اليونان: النظام التركي يفتقر إلى المصداقية ويؤجج التوترات

أكدت الحكومة اليونانية اليوم أن النظام التركي يفتقر إلى المصداقية والشفافية ويسعى دائماً إلى تأجيج التوترات في المنطقة.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس قوله إن أولئك الذين اعتقدوا بصدق تصريحات المسؤولين الأتراك قبل القمة الأوروبية التي عقدت في الأول والثاني من الشهر الجاري ثبت خطؤهم جميعاً بينما أثبتت تركيا أنها لا يمكن الاعتماد عليها مطالباً بفرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على أنقرة على خلفية استفزازاتها في البحر المتوسط.

ووصفت وزارة الخارجية اليونانية الرحلة الجديدة التي قامت بها سفينة تابعة للنظام التركي بحجة إجراء “مسوحات زلزالية” بأنها “تشكل تهديداً مباشراً للسلام وتعد تصعيداً خطيراً في المنطقة”.

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