إصابة خمسة أشخاص جراء نشوب حريق بصهريج في السومرية

أصيب خمسة أشخاص مساء اليوم جراء نشوب حريق بصهريج عند محطة وقود السومرية جنوب غرب دمشق.

وذكر مصدر في قيادة الشرطة لمندوبة سانا أنه بعد إفراغ صهريج كامل حمولته من مادة البنزين في محطة وقود السومرية وعند محاولة السائق تشغيل الصهريج لمغادرة المكان نشب حريق مجهول السبب بالقرب منه ساعد في ذلك بعض البنزين المتسرب على الأرض نتيجة عملية التفريغ.

وبين المصدر أن خمسة أشخاص أصيبوا بحروق جراء ذلك أسعفوا إلى مشفى المواساة إضافة إلى أضرار لحقت بالصهريج.

بدوره أكد قائد فوج إطفاء دمشق العميد داؤد عميري أنه تم إخماد حريق في صهريج لنقل الوقود بمحطة وقود السومرية مشيراً إلى أن سرعة وصول عناصر الإطفاء إلى المكان وإخماد الحريق قلصت من أضراره وخطورته نظراَ لنشوبه بالقرب من المحطة.

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