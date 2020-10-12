اهتمام عالمي واسع بلقاح “سبوتنيك في” الروسي المضاد لكورونا

أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف اليوم أن أكثر من 50 دولة أبدت اهتماما بلقاح سبوتنيك في الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال دميترييف في مقابلة مع قناة روسيا 24 “أبدت أكثر من 50 دولة اهتمامها باللقاح.. لدينا الكثير من الطلبات من الدول الرائدة ومن المهم أيضاً بالنسبة للعديد من الدول إجراء تجارب سريرية بما في ذلك على مواطنيها.

وسبق أن سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من كوفيد 19 تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وهو يتضمن إدخال مكونين من الدواء بفاصل ثلاثة أسابيع.

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