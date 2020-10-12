مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار على محطة للحافلات بمقاطعة نيجني نوفغورود الروسية

أعلنت أجهزة الأمن في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية اليوم مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار من قبل مسلح مجهول على محطة للحافلات.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مصادر أمنية قولها: إن رجلاً مجهولاً أطلق النار على محطة قرب مدينة بور بمقاطعة نيجني نوفغورود وسط البلاد ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين” مضيفة “أن حالات المصابين متوسطة الخطورة.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم نفذ خلال وقوف حافلة في المحطة بينما أكدت إدارة وزارة الداخلية في مقاطعة نيجني نوفغورود وقوع الحادث.

وأعلن مكتب هيئة التحقيقات الفيدرالية الروسية في المقاطعة فتح تحقيق جنائي في القضية.

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