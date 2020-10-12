اعتقال إرهابي في محافظة الأنبار بالعراق

اعتقلت القوات العراقية اليوم متزعماً إرهابياً في تنظيم “داعش” بقضاء الكرمة في محافظة الأنبار غرب العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول قوله في بيان: إن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من إلقاء القبض على ما يسمى آمر مفرزة الاغتيالات في تنظيم داعش الإرهابي في قاطع الكرمة، مشيراً إلى أنه ستتم إحالة الإرهابي إلى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيقات معه.

وكانت القوات العراقية المشتركة ألقت في وقت سابق اليوم القبض على أربعة إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظتي كركوك ونينوى.

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