اندلاع حرائق غابات في 35 منطقة شمال تركيا

أعلنت سلطات النظام التركي اندلاع 35 حريقاً في مناطق مختلفة شمال البلاد خلال الساعات الـ 48 الماضية.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن مراد زورلو اوغلو رئيس بلدية طرابزون قوله: إن حي اكياز شهد اندلاع نيران الليلة الماضية حيث تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليها.

وتشهد مدن تركية عدة جنوب البلاد حرائق سريعة الانتشار بالقرب من المناطق السكنية أكبرها في كهرمان مرعش وهاتاي التي شهدت حريقين خلال شهر واحد اندلعا في مناطق الغابات وانتقلا إلى المناطق السكنية ما دفع السلطات إلى إخلاء بعض القرى.

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