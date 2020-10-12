استجابة وطنية لدعم المتضررين من الحرائق من الفعاليات التجارية

سامي عيسى

انطلقت ظهر اليوم في مقر اتحاد غرف التجارة السورية حملة التبرعات المالية التي أعلنت عنها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية كمساعدة إسعافية إنسانية للمواطنين للمتضررين من الحرائق التي اندلعت في قرى ومناطق محافظات حمص و طرطوس واللاذقية ، وذلك بحضور طلال البرازي – وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأعضاء اتحاد غرف التجارة السورية وعدد من رجال الأعمال.

و منذ الساعة الأولى انطلقت الحملة ب 400 مليون ليرة سورية حيث تبرع أعضاء غرف تجارة دمشق ب/ 150/ مليون ليرة سورية، و أعضاء غرفة ريف دمشق ب/100/ مليون و أعضاء غرفة طرطوس ب/100/ مليون و أعضاء غرفة حماة ب/ 50/ مليون ليرة سورية

وقد أكد اعضاء غرف التجارة السورية استجابتهم لهذه المبادرة الإنسانية ومواصلة عملية التبرعات لدعم أبناء المناطق التي تعرضت أراضيهم وممتلكاتهم للحرق ومساندتهم في محنتهم.

وأكد البرازي على الإسراع بتقديم المساعدات المالية بأسرع وقت وفترة زمنية ممكنة كحالة إسعافية موضحاً أهمية دور اتحاد غرف التجارة السورية الذي كان حاضراً وفاعلاً في مواجهة جميع التحديات و الأزمات التي شهدتها سورية وأبناؤها عبر التاريخ.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تؤكد على أن جميع قطاعات الدولة شركاء بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية والاقتصادية تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الحكومية لمواجهة أي أزمة أو حدث طارئ، خاصة أن الحرب على سورية أخذت أشكالاً متعددة من ضرب للبنى التحتية وقطع المياه والكهرباء وتفجير الصوامع واستهداف المدارس والمشافي وحرق المحاصيل الزراعية.

وبيّن أنه بتوجيه من الحكومة تم تشكيل لجان لتقييم الأضرار التي سببتها الحرائق والتي كانت معظمها مادية وسيتم تعويض المتضررين بعد أن تنهي لجان التقييم عملها.

وأوضح البرازي أن التعويض سيكون مالي حسب حجم الضرر الحاصل وسيكون من خلال مساهمات التجار وأصحاب المؤسسات والشركات والأفراد ورجال الأعمال السوريين المتواجدين داخل القطر أو خارجه في الحساب الذي خصصته الوزارة لدى المصرف التجاري السوري وهو /

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وفي ختام حديثه أكد البرازي أن هذه الحملة تؤكد عمق روابط الإخوة والتعاون والتعاضد القائمة بين أبناء النسيج الواحد لدى أبناء شعبنا في سورية.

بدورهم، أكد عدد من أعضاء غرف التجارة السورية استعداد الاتحاد لتقديم كل أشكال الدعم والمساهمة اللازمة لتجاوز الكارثة التي لحقت بالمواطنين من جراء الحرائق ، حيث أعطى الاتحاد تعليماته إلى ١٤ غرفة تجارة في المحافظة للتعاون ضمن الإطار والآليات والهدف الذي تسعى إليه الحكومة مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود لتأدية هذا الواجب الأخلاقي والوطني والمبادرات الفردية لبعض أصحاب الفعاليات التجارية استجابة طبيعية لجهود ومساعي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

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