إجلاء المئات في بولندا لإبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية

أعلنت السلطات البولندية اليوم إجلاء 750 شخصاً مع بدء غواصي البحرية البولندية عملية تستمر لمدة خمسة أيام لإبطال مفعول أضخم قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

ونقلت رويترز عن البحرية البولندية قولها على حسابها على فيسبوك “تم العثور على قنبلة تولبوي التي أطلق عليها اسم قنبلة “الزلزال” في قناة بياست التي تربط بحر البلطيق بنهر اودر والتي أسقطها سلاح الجو الملكي البريطاني عام 1945 خلال هجوم على السفينة الألمانية لوتزو” مشيرة إلى أن “القنبلة تزن نحو 5400 كيلوغرام ضمنها 2400 كيلوغرام من المتفجرات”.

ويقع الموقع بالقرب من بلدة سوينوجسي شمال غرب بولندا حيث توجد محطة للغاز الطبيعي المسال منذ عام 2016.

وقالت متحدثة في شركة “غاز سيستم” في ذلك الموقع إنه لن تكون هناك شحنات من الغاز أثناء تفكيك القنبلة مضيفة أن اتفاقاً تم بين الشركة والبحرية البولندية والسلطات المحلية بشأن توقيت نزع فتيل القنبلة.

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