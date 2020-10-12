جباروف: الاتحاد الأوروبي يحاول معاقبة روسيا بأي ثمن

استنكر النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي فلاديمير جباروف تمديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على مطوري ومستخدمي الأسلحة الكيميائية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن جباروف قوله اليوم قرار التمديد لم يصدر من المحكمة فضلاً عن عدم وجود دليل موثق على تورط روسيا وهم بهذه القرارات يحاولون معاقبتنا بأي ثمن، مشيراً إلى أن الأمر يتكرر مع حادثة تسمم المعارض أليكسي نافالني.

وأعلن المجلس الأوروبي في وقت سابق اليوم تمديد عقوباته المفروضة على ما سماه (مطوري ومستخدمي الأسلحة الكيميائية) بما يخص حادثة تسمم الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال.

وتحاول بريطانيا إلصاق التهمة في محاولة تسميم سكريبال بمدينة سالزبوري في 2018 بروسيا التي نفت أكثر من مرة علاقتها بالحادث مؤكدة استعدادها للتعاون مع السلطات البريطانية للتحقيق بالحادث إلا أن لندن أصرت على مزاعمها رغم عدم امتلاكها أي أدلة.

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