التمويل وفروقات الأسعار “تفرمل” مشروعات جامعة طرطوس

طرطوس - أيهم إبراهيم

أكد الدكتور عصام الدالي رئيس جامعة طرطوس خلال اجتماعه الموسع الذي عقد اليوم مع أعضاء مجموعة التنفيذ والإشراف على مشروعات جامعة طرطوس وممثلي الشركات العامة المعنية بتنفيذ الأعمال الإنشائية في الموقع أن المشكلة الأبرز حالياً – حسب ممثلي الشركات العامة المعنية بالتنفيذ- تتعلق بضرورة تشكيل لجان لاحتساب فروقات أسعار المواد العقدية وذلك بناء على تعاميم رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بذلك أصولاً مشيراً إلى أن هذا الاجتماع سيتجدد عقده بشكل دوري كل شهرين لمتابعة هذا الموضوع .

وبيّن الدالي أن لجنة الموازنة في مجلس الشعب ستناقش موازنة جامعة طرطوس في نهاية الشهر الحالي وناقش الحضور خلال الاجتماع سير العمل في الموقع بقسميه الشمالي والجنوبي وحجم الإنفاق على الأعمال الجاري تنفيذها ولاسيما بناء كليتي الآداب والهندسة التقنية وساحة تجمع الكليات إضافة إلى المشكلات التي تواجه العمل وخصوصاً بما يتعلق بالتمويل والفروقات السعرية والحاجة لملاحق عقود وملاحق تسوية جديدة في بعض أجزاء مشروعات والإسراع بتصفية نقل تبعية الأعمال في القسم الجنوبي من جامعة تشرين إلى جامعة طرطوس كما تم الاتفاق على تشكيل لجان فرعية مشتركة والسعي لفرز مهندسين لكل مشروع على حدة بهدف تذليل العقبات

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