استشهاد مواطن وإصابة 2 آخرين بقصف العدوان السعودي على صعدة اليمنية
استشهد يمني وأصيب اثنان آخران في قصف لقوى العدوان السعودي على محافظة صعدة اليوم.
ونقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر أمني قوله: إن قوى العدوان قصفت بالصواريخ والمدفعية مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة ما أدى إلى استشهاد مواطن يمني وإصابة اثنين آخرين بجروح.
كما نفذ مرتزقة النظام السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بالمحافظة نفسها، بينما نفذ طيران العدوان سبع غارات على منطقة الصوح قبالة نجران.
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