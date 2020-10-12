عطية: ضرورة تضافر الجهود العربية مع سورية لمواجهة المخططات التآمرية

أكد عضو المكتب السياسي للحزب الناصري والبرلماني المصري السابق محسن عطية ضرورة تضافر الجهود العربية مع سورية للقضاء على الخطر التركي والمخططات الصهيوأمريكية في المنطقة.

وفي تصريح لمراسل سانا بالقاهرة استنكر عطية استمرار قطع بعض الدول العربية علاقاتها مع سورية في الوقت الذي اتضح للجميع حقيقة المخططات التآمرية ضدها وضد دول المنطقة.

وأشار عطية إلى أن سورية كشفت المؤامرة منذ لحظاتها الأولى وعملت على التصدي لها منفردة ونجحت في القضاء على أغلب التنظيمات الإرهابية التي فتح لها النظام التركي بزعامة أردوغان أراضي تركيا للتدريب والحماية.

وشدد على أن أردوغان ارتكب جرائم في سورية لا تسقط بالزمن وتنتظره محاكمات دولية مهما طال الوقت، مشيراً إلى أن لنظام أردوغان أطماعاً أخرى في المنطقة وهو ما ظهر في ليبيا الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود العربية مع الدولة السورية للقضاء على هذا الخطر التركي بشكل حاسم.

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