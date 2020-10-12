مشاركة سورية في معرض بيكاسو الدولي العاشر “بيكسيانا”

ديما الخطيب

تقام في ذكرى رحيل الفنان بابلو رويز بيكاسو Pablo Ruiz Picasso معرض “بيكاسو” الذي ترأسه الفنانة التشكيلية العالمية Mar Margui Lopez بمدينة “مالاكا” الإسبانية، المعرض سيكون واقعياً بالنسبة للفنانين من الجنسية الإسبانية، وافتراضياً بالنسبة لباقي دول العالم أي عن طريق شاشات العرض، وذلك للظرف الذي تفرضه جائحة “كورونا”.

يشارك في المعرض دول عربية وأوروبية وهي: “إسبانيا، الأرجنتين، ألمانيا، كندا، كولومبيا، الدومينكان، فرنسا، هولندا، الهند، الصين، سورية، فلسطين، لبنان، مصر، ليبيا، السعودية، الجزائر، الأردن، المغرب، تونس، اليمن، وليبيا”.

الفنانة التشكيلية “مارغي لوبيز” مديرة المعرض في إسبانيا تحدثت إلى “تشرين” عن هذا المعرض العالمي بالقول: “فنانون من جميع أنحاء العالم سيشاركون بتكريم العالم العظيم بابلو بيكاسو، في مالاجا إسبانيا، حيث سيقام معرضان في الوقت نفسه، أحدهما افتراضي سيعرض أعمال جميع الفنانين من خارج إسبانيا الذين لن يتمكنوا من حضور MALAGA ESPAÑA، والآخر شخصي “واقعي” في معرض Arte discar Gallery في مالقة بإسبانيا، حيث سيتحد جميع فناني العالم تحت لواء الفن الذي يجمع العالم دائماً بلا أي نزاعات”.

وعن أهمية هذا المعرض الفنية والثقافية تقول لوبيز إنه: “مشروع ثقافي ذو ديناميكيات إبداعية مكثفة مدرجة في العالم الحالي وتحديداً في مجال الفن المعاصر، وهو مشروع يقوي فرص نشر الفن الحقيقي في جميع فروعه، ويفتح الحدود ويحفز الإبداع الأصلي والنقد ويسمح بقنوات جديدة للمعرفة والتفكير في الفن التشكيلي”.

الهدف الرئيسي من ArteAdiscar -حسب لوبيز- هو تنفيذ حدث ثقافي عظيم مرة أخرى: “إنه العام العاشر مع PICASSO نقدم فيه عبر أفضل الفنانين الوطنيين والدوليين أحدث الاتجاهات في الفن المعاصر، مع موضوع “عمل PICASSO “، لتحويل وعرض مدينة “مالقة” إلى نقطة مرجعية ثقافية، ومعقل للنشاط الفني الدولي للفن المعاصر”.

المعرض الذي سيقام في الفترة ما بين 23 تشرين الأول و 30 تشرين الثاني 2020، سيقام في مدينة “مالاجا” مسقط رأس الفنان بابلو بيكاسو، تقول لوبيز: “هذه المدينة هي أفضل مكان لاحتضان هذا المعرض القيّم لأن لدينا في “ملقة” إرث بيكاسو الغني الذي يجبرنا على المساهمة بالمزيد من النشاط، وتنظيم معرض دولي كبير آخر “لبيكاسيانا” برغبة من كل الفنانين والهيئات الرسمية والجمهور العام الإسباني والعالمي”.

وتضيف: “أكثر من 1000 فنان يعرضون لوحاتهم عن هذا الفنان العظيم، حيث سيتمكن الجمهور العالمي من رؤية الأعمال الرائعة والشعور بها والتي ستترك في شبكياتنا لون وسحر عالم الفن والشعور الرائع بمدى جودة أداء هؤلاء الفنانين العظماء”.

مشاركة سورية

يشارك من سورية 30 فناناً وفنانة قدموا أعمالاً من وحي أسلوب “بيكاسو” وهم: نزار الحطاب، أكرم العلي، سحر النواقيل، سلام الأحمد، آلاء الكيلاني، لينا رزق، دانيا هارون، ناديا بانه، أمل سليمان، نجلاء دالاتي، محمد الركوعي، فايزة الحلبي، إبراهيم مؤمنة، لوران عثمان، ميس مصطفى، موفق السيد، نغم منصور، إيمان حمود، أمين السيد، زينة عكاري، هجار عيسى، سوسن البواب، كرم النظامي، فاطمة الجندي، علي جروان، إسماعيل توتونجي، سوزان صوفان، آية إسماعيل آغا، رنيم شحرور ورأفت حميد الشبعاني وهو منسق المعرض في سورية الذي يقول عن هذه المشاركة: “المعرض منبر للإبداع الفني وخيمة وارفة يلتقي في رحابها الفنّانون التشكيليون العرب والأوربيون يتبادلون الخبرات والتجارب الفنيّة، وهو أول محطة فنية إبداعية لنا في دورته العاشرة، هدفنا من المشاركة وضع بصمة جميلة للفنان السوري في كافة المحافل الدولية، ورفع اسم بلدنا سورية الحبيبة عالياً”.

وعن المعايير التي تم من خلالها انتقاء اللوحات المشاركة يقول الشبعاني: “اختيار اللوحات كان بناء على المعيار الفكري: الذي يخص البنية المضمونيّة للعمل والدلالات التي تنبثق منه وآليات إظهارها للمتلقي. والمعيار التقني: بمعنى آلية وتقنيات إنتاج العمل الفني وقدرة الفنان على استخراج نص جمالي يمتلك تقنية مميزة ولها بعد جمالي، والمعيار التعبيري: وهو ما يثيره العمل في المتلقي نفسه من تساؤلات والتعبير عن المضمون من خلاله، والمعيار الشكلي: أي البناء العام للعمل وجمالية هذا البناء والرصانة والقوة في البنية الشكلية للعمل”.

وعن لوحته المشاركة يقول الشبعاني: “اللوحة تحمل عنوان “المستقبل” قياس 40×50 استخدمت فيها خامة “الأكرليك” وهي نسيجية تطبيقية غايتها إنشاء مظهرية عالية الجمال بعد اتقان تنميطي لآليات الخبرة الفنية التي ساعدت في إثارة الحدس الكامن للتفكير عبر المشاهده البصرية، وهذا بدوره يشكل انعكاس لوحدة الرؤية الفكرية التي انعكست شيئاً فشيئاً في الوحدة البصرية لنتاجي الفني، فبات واضحاً ذلك التجريد أنه يحاكي مرموزات وخطوط وألوان العمل الفني، فهي بلا شك يمكن وصفها التجسيد الحي لأسلوبي، بمعنى أن للحداثة التقنية أو نسيجيتها إيقاع زمني خاص بها. أما بالنسبة للألوان فقد مزجت من ألوان الفرح والحزن معاً حسب الحالة النفسية والفترة الزمنية التي رسمت فيها اللوحة، فقد رسمتها ريشتي قبل ذلك بنسيج روحي باطناً وظاهراً” .

وعن هدفه من المشاركة يقول منسق المعرض في سورية: “هدفي هو إيصال اسمي وأعمالي إلى دول أوروبية ورسالة محبة وسلام من فنان سوري، فرغم ما نعانيه من ألم إلا أننا شعب حيّ محب للسلام، هذا على النطاق الوطني، أما الداخلي فهدفي رسم ابتسامة على شفاه كل فنان سوري مشارك وإدخال الفرحة والسرور إلى قلبه” ويضيف: “نحن نمثل سورية العزة والكرامة، سوريتنا الصامدة رغم الألم، و”بيكاسو” ليس الأخير، حيث يجري التحضير للمشاركة في معرضين عالميين قادمين أحدهما في الهند والآخر في الأرجنتين، وأرجو أن نضع بصمة سورية جميلة في كافة المحافل الدولية”.

سورية بلد الفن

من المشاركين الفنانة لينا رزق التي تقول عن مشاركتها: ” هي مشاركتي الأولى في هكذا نوع من المعارض الغربية المتنوعة، فكرة معرض بيكاسو تعتمد على مشاركة الفنان بعمل يشابه أسلوب بيكاسو أو يحاكيه، حيث يشعر المشاهد بأن العمل يذكر ببيكاسو، وهو معرض يتكرر سنوياً وكل عام تزداد عدد المشاركات بحيث تكبر أسرة بيكاسو يوماً بعد يوم. والغاية من المعرض التواصل مع الفنانين من باقي أنحاء العالم والتعرف على أساليبهم وطرقهم في محاكاة بيكاسو. أما الغاية من مشاركتي فهو رغبتي بأن نثبت أن سورية لا تزال بلد الثقافة والفنون، وأن نترك بصمتنا في المعرض لتذكر فينا، ونثبت أننا لا زلنا مستمرين ولن نتوقف عن عطاءنا مهما جار علينا الزمان”.

بدورها الفنانة التشكيلية سلام الأحمد تقول: “تكمن أهمية هذه المشاركة بالنسبة لي من كونها عالمية ما يجعلها مفصليّة في مسيرتي الفنيّة، ومن خلالها أستطيع إيصال اسمي لبلد ثاني “أوروبي” وسيتعرفون فيه على أسلوبي ولوحاتي”.

يذكر أنه يمكن للجمهور في سورية وكافة أنحاء العالم مشاهدة ومتابعة هذا المعرض في معرض ArteAdiscar في منتزه Málaga Nostrum التجاري في c / Jaén 1، 29004 Málaga SPAIN وعلى الويب – www.arteadiscar.es وعلى Facebook arteadiscar

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