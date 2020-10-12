روسيا ترد على طرد بلغاريا دبلوماسيين روسيين

أعلنت روسيا أن موظفين يعملان في السفارة البلغارية بموسكو غير مرغوب بهما وذلك رداً على طرد صوفيا اثنين من موظفي الممثلية التجارية الروسية في بلغاريا.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان: إنه تم اليوم استدعاء السفير البلغاري لدى روسيا أتاناس كريستين إلى مقر الوزارة وتسليمه مذكرة بشأن اعتبار اثنين من موظفي السفارة البلغارية شخصين غير مرغوب بهما.

وأضافت الوزارة: إن هذا الإجراء هو رد على قرار السلطات البلغارية بطرد نائبي رئيس الممثلية التجارية الروسية في صوفيا في أيلول الماضي.

وأعلنت بلغاريا في الـ 23 من أيلول الفائت طرد دبلوماسيين روسيين بزعم تورطهما “بالتجسس” وأعطتهما مهلة 72 ساعة لمغادرة بلغاريا وردت السفارة الروسية في صوفيا بالتأكيد على أن الجانب البلغاري لم يقدم أي دليل يؤكد صحة هذه المزاعم.

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