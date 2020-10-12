انتاج القطن خجول هذا العام.!

دانيه الدوس

كشف رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف أن إنتاج محصول القطن هذا العام أقل من العام الماضي وذلك بسبب قلة المساحات المزروعة ، فقد وصل إنتاج القطن هذا العام إلى 50 ألف طن منها 20 ألف طن في الحسكة و30 ألف طن في محافظة دير الزور، بينما كان الإنتاج في محافظة الحسكة العام الماضي 24 ألف طن وفي محافظة دير الزور وصل إلى 40 ألف طن.

وأرجع الخليف قلة إنتاج القطن هذا العام إلى ضعف المساحات المزروعة التي اقتصرت على محافظتي الحسكة ودير الزور فقط بسبب قلة مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والبذار، بينما تمت زراعته في محافظات أخرى كحماة العام الفائت.

وأشار الخليف إلى أن المساحات المزروعة من القطن بلغت هذا العام 36 ألف هكتار منها 12 ألف هكتار في محافظة الحسكة و24 ألف هكتار في محافظة دير الزور.

وأكد الخليف الاستعداد حالياً لقطف القطن وجنيه إضافة إلى الاستعداد لزراعة القمح.

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