علماء يطورون لقاحات جديدة ضد كورونا

ابتكر علماء أمريكيون وبريطانيون وصينيون وسائل جديدة لمحاربة فيروس كورونا المستجد من بينها مهاجمة الفيروس في مراحله الأولى من إصابة البشر.

وذكرت شبكة بلومبيرغ الإخبارية الأمريكية في تقرير نشرته اليوم أن “اللقاحات التي يتم رشها أو استنشاقها عبر الأنف والفم لن تتطلب الحقن وستكون أسهل في التعامل معها وستكون أكثر فعالية أيضا من اللقاحات التي يتم اختبارها حاليا والتي تقوم على تطعيم الشخص بجرعتين على الأقل في الذراع”.

وأشارت إلى أن الباحثين يدرسون حاليا مهاجمة الفيروس في الأنف والفم حيث يكون في مراحله الأولى داخل جسم الإنسان ويسعون إلى الوصول للقاح يتم من خلاله استنشاق أو رش الدواء لقتل الفيروس في خلايا مجرى الهواءالتي يقوم الفيروس بغزوها.

وأضافت الشبكة “هناك بدائل التطعيمات التقليدية التي تقوم على رش أو استنشاق اللقاح يتم اختبارها حاليا في الولايات المتحدة وبريطانيا وهونغ كونغ ويمكن أن تلعب دورا مهما في مساعدة المجتمعات على تجنب القيود التي تعرقل النشاط الاقتصادي والحياة اليومية للأفراد”مشيرة إلى أن هذا اللقاح يعمل على منع العناصر المعدية من النمو في الأنف وهي المرحلة التي يمكن من خلالها للفيروس أن ينتشر في جسم الإنسان وينتقل إلى أشخاص آخرين.

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