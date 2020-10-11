116 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي 116 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر فى غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله فى بيان إن الخروقات تضمنت تحليق 16 طائرة حربية وتجسسية في أجواء الفازة وحيس والتحيتا في المحافظة إضافة إلى 17 خرقا بقصف مدفعي وعشرات الخروقات بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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