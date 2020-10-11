بوريل يدعو طرفي النزاع في قره باغ للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار

دعا مفوض السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أذربيجان وأرمينيا للالتزام بشكل”صارم”باتفاق وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بوريل قوله في بيان اليوم إن دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 تحض طرفي النزاع على ضمان احترام كامل للاتفاق على الأرض داعيا الطرفين للدخول بمفاوضات جوهرية دون تأخير برعاية مجموعة مينسك التي تضم فرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

ويأتي تصريح بوريل بعد إعلان وقف لإطلاق النار أمس في حين اتهم طرفا النزاع كل الآخر بانتهاكه.

وشهدت الأوضاع فى إقليم ناغورنى قره باغ تصعيداً عسكرياً مفاجئاً في السابع والعشرين من أيلول الماضي في الوقت الذى تبادل فيه الجانبان الأرميني والأذربيجاني الاتهامات حول أسباب هذا التصعيد.

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