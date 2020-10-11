“تويتر” يحذر مجدداً من تغريدة مضللة لترامب

وضع موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم علامة تحذير على تغريدة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعم فيها أنه بات محصناً ضد فيروس كورونا وذلك لانتهاكها قواعد الموقع الخاصة بنشر معلومات مضللة عن الفيروس.

ونقلت رويترز عن متحدثة باسم تويتر قولها في تصريح: إن تغريدة ترامب تقدم مزاعم صحية مضللة عن كورونا وإن التجاوب معها سيكون محدوداً للغاية كما هو الحال مع مثل هذه التغريدات.

وأرفق تويتر مع العلامة المميزة للتغريدة ما يفيد بإخلاء مسؤوليته بالقول: إن هذه التغريدة تنتهك قواعد تويتر الخاصة بنشر معلومات مضللة وربما ضارة عن مرض كوفيد19.

وقال ترامب في التغريدة المذكورة: موافقة تامة وكاملة من أطباء البيت الأبيض أمس تعني أنه لا يمكن أن التقط العدوى ولدي مناعة ولا يمكن أن أنقلها وإن معرفة ذلك أمر جميل للغاية.

وتثير تغريدات ترامب على تويتر الكثير من النقاش وردود الأفعال وخصوصاً أنها غالباً ما تتضمن مواقف غريبة ومتناقضة وفي كثير من الأحيان تلاقي انتقادات حادة من السياسيين ووسائل الإعلام الأمريكية والعالمية.

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