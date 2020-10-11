أمريكا:24962 إصابة جديدة و191 وفاة بكورونا
سجلت الولايات المتحدة 24962 إصابة جديدة و191 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفقاً لموقع وورلد ميترز الأمريكي.
وذكر الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون أن إجمالي الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة منذ بدء انتشاره وحتى الآن وصل إلى 7973252 في حين بلغ إجمالي الوفيات 219561 حالة.
ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث عدد الإصابات والوفيات تليها الهند ثم البرازيل.
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