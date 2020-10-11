القبض على 14 متهماً بإشعال عدد من الحرائق في طرطوس

ألقت الوحدات الشرطية في محافظة طرطوس القبض على 14 شخصاً من المشتبه في تورطهم بإشعال عدد من الحرائق التي اندلعت في المحافظة خلال الأيام الماضية.

وبيّن العميد موسى حاصود الجاسم قائد شرطة المحافظة أن من بين الأشخاص المقبوض عليهم شخصاً تسبب بالحريق “عن غير قصد” خلال قيامه بحرق الأعشاب في أرضه حيث فقد السيطرة على النار وانتقلت للأراضي المجاورة، وقال: هناك أشخاص وجدناهم في بعض مواقع الحرائق ليسوا من سكان المحافظة سيتم التوسع بالتحقيقات معهم لكشف أسباب وجودهم في هذه المواقع.

كما لفت إلى أن التحقيقات ستستغرق أياماً ليتم كشف الدوافع ثم إحالة من يثبت تورطهم إلى القضاء المختص، مشيراً إلى أن الحرائق التي شهدتها المحافظة تسببت بأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، منوهاً بجهود فرق الإطفاء وعناصر الدفاع المدني والجيش والشرطة والصحة والمحافظة والمؤسسات الخدمية والمجتمع الأهلي في إخماد النيران، مؤكداً أن النار لم تدخل أي منزل ولم يتم تهجير أي عائلة في المحافظة لكن تم إخلاء عدد قليل من المنازل في بعض المناطق كتدبير احترازي منها البارقية وجديدة حزور كما لا يوجد أي وفيات أو حالات اختناق في المحافظة بسبب الحرائق.

وأشار الجاسم إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق الإطفاء وعناصر الدفاع المدني والجيش والشرطة والصحة والمحافظة والمؤسسات الخدمية والمجتمع الأهلي والتي حالت دون وقوع أي وفيات أو حالات اختناق في المحافظة بسبب الحرائق، مشيراً إلى أن إخلاء عدد من المنازل في بعض المناطق ومنها البارقية وجديدة حزور جاء كإجراء احترازي.

“سانا”

طباعة