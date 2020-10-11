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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 24 صفر 1442 الموافق لـ 11 تشرين الأول 2020
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الأخبار
بوريل يدعو طرفي النزاع في قره باغ للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار
"تويتر" يحذر مجدداً من تغريدة مضللة لترامب
116 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة
موسكو: معنيون باستقرار أذربيجان وأرمينيا
وفد أردني يزور سفارة سورية: واثقون من انتصارها في مواجهة الحرب الظالمة
(التجارة الداخلية) : حساب جارٍ لدى (التجاري) لمتضرري الحرائق
إصابة عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال جنوب نابلس
استشهاد طفل وإصابة خمسة يمنيين بقصف لقوى العدوان السعودي في تعز
(برداً و سلاماً سورية) مبادرة غرفة صناعة دمشق و ريفها لدعم متضرري الحرائق
مقتل جندي وإصابة آخر باشتباكات مع مسلحين شرق تركيا