توقيف شبكتي دعارة وتعاطي مخدرات في اللاذقية

اللاذقية- لوريس عمران

ألقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على شبكتي دعارة وتعاطي مخدرات في محلة الشاطىء الأزرق والمشروع العاشر.

وأكد المقدم أبي جريكوس- رئيس قسم البحث لـ(تشرين) أنه تم إلقاء القبض على الشبكة الأولى ضمن أحد الشاليهات العائدة ملكيته إلى المدعو محمد. م تولد ١٩٦٣ الذي قام بإعطاء الشاليه لهم من دون تنظيم عقد تأجير موثق, منوها بأنه بعد الرصد والمراقبة من قبل عناصر الأمن الجنائي تم إلقاء القبض على محمد .م تولد ١٩٩٧ ومحمد. س تولد ١٩٩٨ و كلاهما من أرباب السوابق والفتاتين سماح . ي تولد ٢٠٠٣ وسلسبيل .ش تولد ٢٠٠٦ بالإضافة لصاحب الشاليه.

وبين جريكوس أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على ممارسة الدعارة ضمن الشاليه مقابل المنفعة المادية بالإضافة لتعاطي الحشيش والحبوب المخدرة، وقد اعترف المقبوض عليهما محمد .ف ومحمد. س بإقدامهما مع عدة أشخاص متوارين على تشكيل عصابة امتهنت أعمال السرقة والسطو بالإضافة إلى إرهاب المدنيين وطعن المواطن محمد. ح عدة طعنات بالسكين إثر خلاف شخصي بينهم, وأيضا سرقة جهاز خليوي من المواطن عبد الرحمن . ج بتهديده السلاح ( سكاكين كباس) كما قاما أيضاً بسرقة محل لبيع الأجهزة الخليوية بمنطقة الرمل الجنوبي عن طريق الخلع والكسر ليلاً وسرقة ما في داخله من أجهزة خليوية و إلكترونية.

وفي السياق ذاته، قال جريكوس : بعد المراقبة والتدقيق بأرباب السوابق في العمل بـ(الدعارة) وبعد الرصد والمتابعة بمحلة المشروع العاشر تم إلقاء القبض على شبكة مؤلفة من ٩ أشخاص يمارسون الدعارة السرية والبغاء، مشيراً إلى أنه تمت مصادرة قطعة قماشية بضمنها مادة الحشيش المخدر ومبلغ ثلاثمئة وسبعين ألف ليرة، وبين أنه خلال التدقيق عثر بحق غادة . ب على خمس إذاعات بحث( دعارة ومخدرات) و بالتحقيق معهم اعترفوا بعملهم في الدعارة مقابل المنفعة المادية بالإضافة إلى تعاطي الحشيش والحبوب المخدرة و تم تنظيم الضبوط اللازمة وسيتم تقديمهم جميعاً إلى القضاء المختص.

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