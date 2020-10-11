الأمانة السورية للتنمية تطلق حملة تبرعات وطنية لمتضرري الحرائق

تحت عنوان ”سوا منخلي الأرض خضرا” أطلقت الأمانة السورية للتنمية الحملة الوطنية للتبرع لصالح المتضررين من الحرائق التي طالت أراضيهم وممتلكاتهم في عدد من المحافظات.

وأشارت الأمانة السورية للتنمية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”بأنه تم فتح حساب بنكي لهذا الغرض لدى بنك بيبلوس تحت الرقم/2050-262888-004/، داعية كل القادرين على المساهمة المالية والإيداع في الحساب المذكور لتعويض من تضرروا وخسروا بعض ممتلكاتهم وأرزاقهم.

وبينت الأمانة أنها ستعمل من خلال فرق التقصي والمسح الميداني بالتنسيق المباشر مع المؤسسات الرسمية والمدنية لحصر الأضرار المادية في جميع القرى والبلدات التي تعرضت للحرائق.

وقالت الأمانة على صفحتها: إذا كانت النيران التهمت بلا رحمة أشجاراً وحراجاً ومحاصيل وأجزاء من بعض المنازل في أرياف طرطوس وحمص واللاذقية فإنها لن تستطيع أن تمنع تكافلنا مع بعضنا كسوريين إخوة متعاونين متكاتفين.

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