الصحة: 45 إصابة جديدة بـ كورونا و25 حالة شفاء ووفاة 3 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 25 حالة ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 4718 شفيت منها 1296 وتوفيت 224 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الأحد ١١ تشرين الأول ٢٠٢٠:

الإصابات:

١٦ في حلب

١٢ في دمشق

٨ في ريف دمشق

٤ في حمص

٢ في حماة

٢ في السويداء

١ في اللاذقية

حالات الوفاة:

١ في طرطوس

١ في دمشق

١ في حمص

حالات الشفاء:

٤ في حمص

٤ في دمشق

٣ في حلب

٣ في ريف دمشق

٣ في السويداء

٢ في حماة

٢ في درعا

٢ في طرطوس

٢ في اللاذقية

طباعة