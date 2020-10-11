إعلان أسماء المرشحين للمنح الدراسية المقدمة من مصر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم أسماء الطلاب المرشحين للمنح والمقاعد الدراسية المقدمة من مصر للحصول على درجة الإجازة الجامعية في مختلف الاختصاصات المتوافرة في جامعاتها للعام الدراسي 2020-2021.

وبينت الوزارة في إعلان اليوم أنه يحق للطالب المرشح للمنح والمقاعد التقدم بطلب استنكاف اعتباراً من الاثنين 12-10-2020 ولغاية يوم الخميس 15-10-2020 وإلا فيحرم من التقدم إلى باقي إعلانات التبادل الثقافي في العام الدراسي الحالي والأعوام القادمة.

وأكدت الوزارة أن القبول النهائي للطالب مرتبط حصراً بموافقة الجهة المعنية في دولة مصر.

وكانت الوزارة أعلنت في الخامس عشر من شهر أيلول الماضي عن خمس منح و20 مقعداً دراسياً مقدمة من جمهورية مصر العربية للحصول على درجة الإجازة الجامعية في مختلف الاختصاصات المتوافرة في جامعاتها للعام الدراسي 2020-2021 وحددت مدة التقدم لها خلال الفترة ما بين 22-9 و 29-9-2020.

وتأتي هذه المنح والمقاعد الدراسية استناداً إلى البرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي الموقع بين سورية ومصر.

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