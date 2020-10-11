(التجارة الداخلية) : حساب جارٍ لدى (التجاري) لمتضرري الحرائق

مركزان الخليل

تنفيذاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ، وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمساعدة المتضررين من الحرائق التي طالت أراضيهم وممتلكاتهم وللتخفيف عن معاناتهم والخسائر والأضرار التي لحقت بهم .

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم عن فتح حساب جارٍ لدى المصرف التجاري السوري بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية تحت مسمى / مساعدات متضرري الحرائق / لاستقبال التبرعات المالية لمن يرغب من المؤسسات والشركات والأفراد وأصحاب الفعاليات الاقتصادية بتقديمها للمتضررين عبر لجنة تم تشكيلها لهذه الغاية.

وفيما يلي رقم الحساب

01166104728011

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