إصابة عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال جنوب نابلس
أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اقتحامها قرية عراق بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من الجهة الشرقية وأطلقت قنابل الغاز السام نحو الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.
وأصيب اثنا عشر فلسطينياً في وقت سابق اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله بالضفة الغربية.
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