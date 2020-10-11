(برداً و سلاماً سورية) مبادرة غرفة صناعة دمشق و ريفها لدعم متضرري الحرائق

حسام قره باش

أطلقت غرفة صناعة دمشق وريفها مبادرة (برداً و سلاماً سورية ) تهدف من خلالها إلى دعم المتضررين من جراء الحرائق التي ضربت سورية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الغرفة مع عدد من رؤوساء اللجان القطاعية و عدد من الصناعيين والتجار و بعض ممثلي الجمعيات الأهلية برئاسة الدكتور سامر الدبس – رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها وبحضور كل من وسيم قطان – رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق و عامر خيتي – رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق ، حيث نوّه رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها – سامر الدبس أن الهدف من المبادرة الوقوف مع إخوتنا الذين تضرروا في هذه المأساة و التي أدت إلى حرق غابات يفوق عمرها آلاف السنين وبيوت عمرها مئات السنين وهناك العديد من العائلات التي خرجت من بيوتها بثيابهم فقط .

و أضاف: إن من واجبنا اليوم الوقوف معهم في هذه المرحلة و أن نقدم لهم قدر الإمكان المساعدات المادية و العينية كما يهدف إجتماعنا هذا إلى تأطير عمل المبادرة من خلال مشاركة الصناعيين والتجار وكل من يريد التبرع والمساهمة ضمن حملة واسعة وسريعة جداً و بآلية متفق عليها مع الجهات المختصة ليتم إيصال هذه المواد لمستحقيها.

وبيّن رئيس الغرفة أنه تم البدء بجمع المساعدات المادية والتي بلغت حتى الساعات الأولى من بدء الاجتماع أكثر من 200 مليون ليرة سورية على أن تقوم اللجان المتخصصة بجمع التبرعات المادية والعينية مع التركيز على معامل المواد الغذائية و الإشارة إلى وجود مشروع لزراعة عشرة آلاف شجرة طرحه أحد الصناعيين للمباشرة به لاحقاً داعياً في الوقت ذاته من خلال المنابر الإعلامية الجمعيات الخيرية والأهلية للمشاركة في هذه المبادرة و الوقوف إلى جانب إخوتهم أينما كانوا على الخارطة السورية.

بدوره ، أشار لؤي نحلاوي – نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها إلى أن الغرفة بدأت بالتواصل مع القطاعات الصناعية الرئيسة وكبداية توجد أرقام بتبرعات مادية جيدة إضافة إلى كميات كبيرة عينية متوقعاً زيادة حجم وقيم التبرعات خلال الساعات والأيام القادمة لافتاً إلى أنه بانتظار آلية العمل لتوزيع المساعدات على المستحقين.

كذلك أوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها – طلال قلعه جي رئيس القطاع الغذائي في الغرفة أن القطاع الغذائي قام بالتبرع بكميات كبيرة من المواد الغذائية إضافة إلى مبالغ مادية نقدية جيدة سوف يتم وضعها تحت تصرف الجهة التي ستقوم بتوزيع المواد الغذائية للأسر المتضررة مؤكداً على تكاتف جميع القطاعات وتضافر الجهود لمواجهة المحنة التي تمر بها الأسر المتضررة من الحرائق والوقوف إلى جانبهم.

هذا و قد تم عقب الاجتماع فتح باب التبرعات للمشاركين فيه و التواصل عبر الهاتف مع عدد من الصناعيين ورجال الأعمال الذين أبدى العديد منهم استعدادهم للمشاركة في الحملة حيث وصلت قيمة التبرعات إلى أكثر من ٢٠٠ مليون ليرة، إضافة إلى التبرعات العينية منها المواد الغذائية والألبسة وغيرها.

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