ختام الورشة التخصصية للزراعات الأسرية.. دعم البحث العلمي وربطه بالمجتمع

أيمن فلحوط

أعلنت رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية، أن الورشة التخصصية الأولى التشبيك بين كليات الزراعة في الجامعات السورية والمؤسسات المعنية، لتعزيز دور الزراعات الأسرية في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الأسري، سيعقبها ورشة مركزية لصياغة المقترحات التي قدمت في الورشات المنعقدة في الجامعات المعنية واحتضنتها على مدى يومين.

بدوره

تحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشاركين في الورشة مشيراً لأهميتها، والتي سبق انعقادها اجتماع تحضيري في الوزارة تم خلاله وضع المحاور الأساسية لها، كما وضع عنوانها الابتكار في مجال الأسر الزراعية، وهذا أهم شيء لربط الجامعة بالمجتمع بالتعاون مع الوزارات المعنية والجامعات، وخصوصاً في مجال الزراعة، ، وتشجيع طلاب الدراسات العليا لتقديم المواضيع المهمة في هذا الإطار كأبحاث علمية، وتقديم المقترحات والتوصيات للمجتمع، ولوزارة الزراعة واتحاد الفلاحين وغرف الزراعة واتحاد غرف الزراعة، وكل من له علاقة بالموضوع.

ونوه وزير التعليم إلى دعم الوزارة للبحث العلمي من خلال صندوق البحث العلمي الموجود في الوزارة، وكذلك بالنسبة للأبحاث في الجامعات حيث لديها بند خاص لدعم البحث العلمي وتشجيعه، وينبغي أن يكون البحث تطبيقياً وعملياً وله مردود مباشر على المجتمع.

أضاف: نحن جادون في دعم البحث العلمي، وربطه بالمجتمع وسوق العمل وقطاعات الصناعة، وهدفنا دائماً بحث علمي تنموي سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعين ومنذ سنة ونصف قامت الهيئة العليا للبحث العلمي بالتواصل مع وزارات الدولة من دون استثناء ومنها وزارة الزراعة، وقدم 364 بحثاً تم تقييمها من قبل لجان وزارة التعليم العالي والوزارة المعنية، من حيث أهمية البحث ومدة التنفيذ والكلف المادية، ضمن رؤية استراتيجية معينة، وتم توقيع عقود بحثية مع فرق بحثية وليس مع باحثين.

ووقع الاختيار على 30 بحثاً علمياً ضمن 10 قطاعات في العام الماضي وسنستمر في ذلك العام الحالي، وفي القطاعات التنموية المعروفة كالزراعة والصناعة والصحة والكهرباء، ونتعاون مع الهيئة العليا للبحوث الزراعية، وندعو طلاب الدراسات العليا إلى مزيد من التطبيقات العملية على أرض الواقع، سواء في مجال تحسين منتج معين أو تطويره، ولذلك ندعو إلى البحث العلمي التنموي.

بدورها رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية السيدة_ دارين سليمان

نوهت لأهمية الورشة كونها انطلقت من كلمة السيد الرئيس التوجيهية للحكومة الجديدة، والتي أكد فيها على أهمية ودور الزراعة في الحفاظ على الأمن الغذائي، وخاصة الزراعات الأسرية لتخفيف العبء عن المواطنين، لكونها أقل كلفة وتلبي احتياجات المواطنين، وقد تؤمن لهم دخلاً مفيداً يساعدهم على تجاوز ظروف العيش القاسية.

أضافت سليمان: سيعقب الورشة ورشة مركزية للوقوف على التوصيات جميعها، وحوار مباشر مع الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة بغية العمل على نجاح هذه الزراعة، وتقديم مختلف السبل الكفيلة بنجاحها ومساعدة الأسر

وأشارت سليمان لرؤية الاتحاد في أهمية التشبيك بين الأطراف المعنية في ميدان الزراعة الأسرية، وعلى رأسهم وزارة الزراعة وغيرها، .

وتمنت الاستفادة من مشاريع التخرج للطلبة

واستغرب رئيس اتحاد الفلاحين أحمد صالح إبراهيم عدم الاستفادة من الدراسات والبحوث الزراعية ووضعها موضع التنفيذ

وطالب بأن يكون هناك رؤية مستقبلية و تضمينها في الخطة الزراعية،

ودعا إبراهيم لإيلاء المرأة الاهتمام كون عاتق العمل الزراعي يقع عليها

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