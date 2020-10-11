الرئيس الأرميني: لا بديل عن المفاوضات بشأن ناغورني قره باغ

أكد الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان أنه لا بديل عن المفاوضات حول إقليم ناغورني قرة باغ.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك فقد نقل المكتب الصحفي التابع للرئاسة الأرمينية عن سركيسيان قوله خلال (قمة الفكر الأرمني) التي عقدت بصيغة مؤتمر عبر الفيديو اليوم “لا يوجد حل آخر سوى العودة إلى طاولة المفاوضات والمفاوضات باسم مستقبل ناغورني قره باغ والمنطقة بأسرها” مشيراً إلى أنه بعد أسبوعين من القتال العنيف أظهر سكان ناغورني قره باغ أنهم لا يقهرون حتى في القتال ضد أذربيجان وتركيا والجماعات الإرهابية التي تم جلبها إلى المنطقة.

وشهدت الأوضاع في إقليم ناغورني قره باغ تصعيداً عسكرياً مفاجئاً منذ نحو أسبوعين في الوقت الذي تبادل فيه الجانبان الأرميني والأذربيجاني الاتهامات حول أسباب هذا التصعيد بينما أشارت تقارير إلى أن النظام التركي نقل عدداً من مرتزقته من شمال سورية للمشاركة في القتال الدائر بالإقليم.

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