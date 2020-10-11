مصرع 17 شخصاً وفقدان 13 آخرين جراء الفيضانات في فيتنام

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت فيتنام خلال الأيام القليلة الماضية إلى 17 قتيلاً و13 مفقوداً.

وذكر تلفزيون فيتنام الرسمي إن الفيضانات تسببت أيضاً بتشريد نحو 31 ألف شخص وغمر 33 ألف منزل بالمياه وإلحاق أضرار كبيرة في المناطق المتضررة كما عرقلت عمليات نقل الإمدادات لآلاف الأشخاص بعد أن تقطعت بهم السبل وفقاً لتقارير حكومية.

وعرض التلفزيون الفيتنامي عمليات إنقاذ صيادين بمروحيات من قبل خفر السواحل عندما ضربت الرياح القوية سواحل فيتنام في إقليم كوانغ تري.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع 9 أشخاص جراء الفيضانات.

وتتعرض فيتنام لعواصف مدمرة وفيضانات نظراً لطول سواحلها وكانت الكوارث الطبيعية والفيضانات والانزلاقات الطينية التي سببتها العواصف تسببت بمقتل 132 شخصاً وإصابة 207 آخرين فيها العام الماضي.

طباعة