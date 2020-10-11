رفضاً لجرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.. وقفة احتجاجية في غزة

نظم عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر اليوم وقفة احتجاجية رفضا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته وتضامنا مع الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس.

ووفقا لوكالة معا فقد أكد المشاركون في الوقفة أمام مقر الصليب الاحمر في غزة تضامنهم مع الأسرى في معتقلات الاحتلال وخاصة الأسير المضرب عن الطعام منذ 77 يوما الأخرس مطالبين الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل للإفراج عنه وإنقاذ حياته وجميع الأسرى في معتقلات الاحتلال.

ويواجه نحو 4500 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الاسرائيلي ظروف اعتقال قاسية حيث يعاني 1800 منهم أمراضا متعددة بسبب انتشار الاوبئة والجراثيم وبينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.

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