شركة النفط اليمنية تحذر من استمرار العدوان السعودي باحتجاز سفن الوقود

حذر المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار الأضرعي من عواقب استمرار قوى العدوان السعودي في حصار واحتجاز سفن الوقود القادمة للبلاد.

وقال الأضرعي في تصريح لقناة المسيرة اليوم: نحن ندخل في الساعات الأولى لانهيار القدرات التشغيلية للخدمات نتيجة استمرار احتجاز سفن الوقود، مشيراً إلى تجاوز احتجاز 6 سفن من قبل العدوان نصف عام ما تسبب بخسائر تخطت الـ 150 مليون دولار.

وكشف أن ملياري دولار خسائر الشركة الإجمالية في دراسة أولية جراء الإجراءات التعسفية بحق سفن الوقود منذ بدء العدوان منتقداً امتناع الأمم المتحدة عن القيام بواجبها إزاء احتجاز السفن قبالة جيزان محذراً من أن اليمنيين سيواجهون كارثة لها تداعيات خطيرة في حال استمرار احتجاز هذه السفن.

وأشار إلى أن ما كان يصل من الوقود عبر البر لا يغطي 10 بالمئة من الاحتياجات وحالياً تم منع وصوله وأن 70 يوماً مضت دون السماح لدخول سفينة واحدة معنية بتغطية الخدمات العامة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ الـ 26 من آذار 2015 مستخدماً مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية إضافة إلى تسببه بأسوأ كارثة إنسانية في العالم أدت الى انتشار الأمراض المستعصية والمجاعة في مختلف أنحاء البلاد نتيجة حصار الموانئ اليمنية ومنع إدخال الأدوية والمساعدات الإنسانية.

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