في ظل إجراءات أردوغان القمعية ارتفاع حد الفقر لمستويات كبيرة بتركيا

‏أعلنت نقابة الموظفين في تركيا أن حد الفقر في البلاد ارتفع إلى مستويات كبيرة في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد وانهيار سعر الليرة التركية.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن النقابة قولها إن حد الفقر ارتفع إلى 7 آلاف و187 ليرة تركية فيما يبلغ إجمالي الحد الأدنى للأجور اعتبارا من مطلع العام الجاري 2940 ليرة أما صافي الحد الأدنى للأجور مخصوما منه الضرائب فيبلغ 2324 ليرة الأمر الذي يجعل الكثيرين من الأتراك تحت حد الفقر.

وسجلت الدراسة التي أجرتها النقابة متوسط ارتفاع في أسعار المواد الغذائية خلال شهر أيلول الماضي بنحو 29ر1 بالمئة مقارنة مع شهر آب فيما كشفت تقارير أصدرتها هيئة الإحصاء التركية الشهر الماضي ارتفاع نسبة الأتراك المدينين إلى 1ر71 بالمئة إضافة إلى ارتفاع نسبة من هم تحت خط الفقر في تركيا إلى 4ر14 بالمئة.

يشار إلى أن النظام التركي يعاني أزمات اقتصادية متلاحقة حيث يتواصل تدهور العملة التركية وانهيارها بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتردية التي تشهدها تركيا وخاصة خلال الفترة الأخيرة جراء الإجراءات القمعية التي يمارسها نظام رجب طيب أردوغان والتي أدت إلى ارتدادات اقتصادية بينها تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.

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