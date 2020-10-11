الداخلية اللبنانية تقرر إقفال 169 قرية وبلدة بسبب تفشي كورونا

قررت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية اليوم إقفال 169 قرية وبلدة في مناطق لبنانية عديدة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فيها وارتفاع الإصابات المسجلة.

وقضى القرار الذي أصدره وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية العميد محمد فهمي بإقفال هذه القرى والمناطق اللبنانية اعتباراً من صباح يوم غد الاثنين ولغاية الـ 19 من الشهر الحالي كما أبقى منع التجول ليلاً وحتى الصباح وطلب إقفال الملاهي والحانات بدون استثناء حتى إشعار آخر.

وكان فهمي أعلن نهاية الشهر الماضي إغلاق 111 قرية وبلدة حتى صباح يوم غد الاثنين.

وسجلت وزارة الصحة العامة اللبنانية أمس إصابة 1388 شخصاً و11 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة.

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