(الأسرة التموينية) تضع آليات إيصال الدعم للأسر المتضررة من الحرائق

مركزان الخليل

تركزت مناقشة مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك و فروع (السورية للتجارة) و(الحبوب) و(المخابز) ظهر اليوم برئاسة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك _طلال البرازي على ضرورة تضافر جميع الجهود لتقديم مختلف أشكال المساعدة التي يحتاجها أبناء القرى والمناطق التي تعرضت أراضيها وممتلكاتها للحريق في محافظات حمص و اللاذقية وطرطوس،

وجرى التأكيد على رفع الطاقة الإنتاجية و الطحنية لجميع المخابز و المطاحن العامة و الخاصة في تلك المحافظات وعلى توفير احتياجات أبناء القرى والمناطق بتلك المحافظات من مختلف السلع الغذائية الأساسية والضرورية، واتخاذ مبادرات تخفف من المصاعب و المشاكل التي تعرضوا لها من جراء هذه الحرائق التي طالت أراضيهم وممتلكاتهم.

كما تركزت مجموعة المواضيع التي طرحت خلال الاجتماع على الواقع المعيشي وحالة الأسواق وعمل المخابز وصالات( السورية للتجارة)، وقد أكدالبرازي على ضرورة مضاعفة الجهود في الرقابة على الأسواق واتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يحاول الغش أو بيع مواد فاسدة أو منهية الصلاحية ومتابعة المخالفات الجسيمة التي تضر بصحة وسلامة المواطنين.

وبين أن هذا الموضوع هومسؤولية كل فرد من أصغر موظف إلى أكبر موظف في مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهو مسؤولية مشتركة تقع على الجميع .

وقال: إن من واجب الوزارة مراقبة المواد المطروحة في الأسواق وأداء النشاط الاقتصادي والقطاع الغذائي لضمان استمرار توفير المواد الغذائية وفق أفضل المواصفات والشروط المطلوبة.

وأضاف نحن حريصون على توفر المواد ومراقبتها وحماية المستهلك من كل حالات الغش والفساد التي لها آثار ضارة على صحة المواطنين وحمايتهم من زيادة الأسعار.

وأشار إلى أنه عندما يقوم جهاز حماية المستهلك بواجبه بشكل صحيح فانه بذلك إنما يحمي صناعتنا الوطنية من أي غش أو تدليس أو تزوير ويحمي اقتصادنا الوطني من أي ضرر يلحق به

و ركز على ضرورة تشديد الرقابة على المخابز وصالات ا(لسورية للتجارة) لتصويب الأخطاء ومعالجة المخالفات التي يتم ارتكابها وعلى واقع عمل الأكشاك والمواد التي تتوافر فيها ومخالفة كل من يقوم ببيع مواد مهربة أو مجهولة المصدر .

ودعا إلى منع الهدر بمستلزمات إنتاج مادة الخبز وعدم التلاعب بالوزن ومواصفات الرغيف ومعالجة مواطن الخلل التي تعيق تحسين جودة الرغيف وتحد من الازدحام على المخابز وإيجاد الأليات والوسائل المناسبة لذلك بمايضمن مصلحة المواطن وتخفيف الأعباء عنهم واتخاذ أشد العقوبات بحق كل من يقوم بالاتجار بمادة الخبز أو تهريب الطحين

وشدد على إيجاد الوسائل والأليات التي تضمن تعزيز الثقة مع المواطن وذلك من خلال تنفيذ إجراءات عملية على الأرض تصب في مصلحة المواطن، وأيضاً ضرورة محاسبة كل من يثبت لديه حالة فساد أو تقصير ومكافأة كل من يقوم بعمل أو جهد متميز مشيراً إلى ضرورة عدم وجود أي حلقات وصل بين المديرين المركزيين و مديري الفروع والعمل مع بعض كأسرة واحدة ذات طابع مهني في معالجة مواطن الخلل وتطوير أساليب العمل مؤكداً على أهمية دور المدير القيادي في تفعيل وتطوير واقع العمل في مؤسسته ومجال عمله.

وبين ضرورة أن يرتقي مدراء فروع (السورية للتجارة) في المحافظات بمسؤولياتهم في مراقبة عمل الصالات ومنافذ البيع وتطوير أساليب العرض والتسويق وفي خدمة الزبائن وتأمين احتياجات الصالات بشكل لائق يرضي أذواق المستهلكين وإيجاد السبل التي تجذب الزائرين.

وفي ختام حديثه دعا الوزير البرازي إلى بذل الجهود وتضافر جميع الطاقات والقدرات لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها سورية من جراء الحرب و الإرهاب الاقتصادي الذي يمارسه الأعداء منذ عقود مضت.

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