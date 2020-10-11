ثلاثة أطعمة تساعد على التنحيف بشكل أسرع

استعرض أحد مستخدمي الموقع الصيني “سوهو”، ثلاثة مواد غذائية تساعد الإنسان على إنقاص الوزن، من دون اللجوء إلى قيود صارمة في مجال الطعام.

ووفقاً له، يجب تضمين وجبات الطعام حتما الخيار الطازج، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف الغذائية لذلك، عندما يأكل المرء خيارة، يشعر بالشبع، إضافة إلى ذلك، فالخيار الطازج يسرع من حرق الدهون، وهو قليل السعرات الحرارية.

ويجب أيضاً تناول البروكلي، الذي له قيمة غذائية عالية جداً، هذا النوع من الخضار يسرع عملية التمثيل الغذائي والدورة الدموية، كما أنه يحتوي على كميات عالية من الألياف الغذائية، والتي يمكن أن تساعد على الشعور بالشبع وتساعد على حرق الدهون.

وهناك منتج غذائي آخر مفيد لفقدان الوزن، وهو رقائق دقيق الشوفان الغني بالألياف، ويمكن أن يؤدي تناولها إلى الشعور بالشبع، وتالياً تقليل الشهية. ويمكن تناول الشوفان مع الزبادي قليل الدسم، إضافة إلى ذلك، تساعد العصيدة على تطهير الأمعاء.

طباعة