6 أسباب تدفع المستخدمين للتخلي عن واتساب

ارتفاع عدد مستخدمي تطبيق واتساب شهرياً إلى 2 مليار مستخدم، ما يجعله أكثر التطبيقات شهرة في مجال خدمات الرسائل النصية، خاصة في إعلانه عن تشفير المراسلات في عام 2016.

لكن موقع فايس الأمريكي، المتخصص في الشؤون التقنية، حذر من وجود ثغرات أمنية في التطبيق، قد تجعل مستخدميه يقدمون على حذفه من قائمة خياراتهم كأحد وسائل تبادل الرسائل.

استعرض التقرير عدداً من العيوب الجسيمة في واتساب والتي تشير إلى أن خصوصية المستخدم وحماية البيانات لم تعد أولوية لواتساب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الشركة المالكة له – فيسبوك – لدمج تلك البيانات مع الخدمات الأخرى المملوكة لفيسبوك مثل ماسينجر وأنستغرام، تبعث على القلق، ومن هذه الأسباب:

1- الوصول إلى قائمة الاتصال: أولى الأسباب هي وصول واتساب إلى جميع جهات الاتصال الخاصة بك، وليس فقط أولئك الذين يستخدمون التطبيق، فأحد بنود تفعيل الخدمة تنص على أن المستخدم يقدم أرقام هواتف مستخدمي واتساب وجهات الاتصال الأخرى في قائمة عناوين هاتفك المحمول بشكل منتظم. وأنت تؤكد أنك مخول لتزويدنا بهذه الأرقام للسماح لنا بتقديم خدماتنا.

ويشير التقرير إلى أنه من الناحية التقنية، يمكنك الرفض، لكن واتساب سيقوم ضمنياً بمعاقبتك من خلال عدم إظهار أي أسماء على قائمة الرسائل الخاصة بك، وهو أمر مزعج جدا لمنصة المراسلة، كما سيمنعك من إجراء مكالمات أو بدء رسائل جماعية.

2- تتبع ما تقوم به: يشير التقرير إلى أن واتساب لا يعرف محتوى الرسائل التي ترسلها، لكن يمكنه معرفة مكان مناقشته، ومع من وإلى متى.

3- تبادل معلوماتك مع الشرطة: واتساب ليس أداة مراقبة للشرطة ولكن في ظل ظروف معينة، من الممكن أن يطلب المحققون بيانات عنك من واتساب.

4- انسحاب الشريك المؤسس لواتساب: أشار التقرير إلى أنه من الصعب الوثوق بتوجهات واتساب تحت قيادة مارك زوكربيرج، في ظل انسحاب الشريك المؤسس للتطبيق، بريان أكتون. فبعد بيع واتساب لشركة فيسبوك مقابل 22 مليار دولار في عام 2014، انفصل أكتون عن شركة زوكربيرج في أواخر عام 2017 بسبب مخاوف بشأن الخصوصية.

5- كسر الشفرة: واتساب يسألك أحياناً عن التخلي عن الرسائل المشفرة عبر رسائل عرضية تسألك عما إذا كنت تريد حفظ نسخة احتياطية من سجل الدردشة. ويحذر موقع “فايس” من أن هذه الرسائل بمثابة “فخ” لأنها تخزن سجلك على خوادم أبل وغوغل، من دون تشفير.

6- طريقة برمجة واتساب ليست عامة: لا يريد واتساب الكشف عن كيفية برمجته بالضبط. قد يبدو هذا كإجراء أمني، لكنه في الواقع عكس ذلك تماماً، حسب التقرير الذي يقول إن البرنامج يكون أكثر أماناً عندما يتم نشر الكود الخاص به أو جعله “مفتوح المصدر”، حتى يتمكن الخبراء المستقلون، من فحصه بعناية بحثاً عن العيوب ونقاط الضعف المحتملة.

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