الجيش اللبناني يوقف خمسة مسلحين في بيروت

أوقف الجيش اللبناني خمسة مسلحين بمنطقة الأوزاعي في بيروت وضبط بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة.

وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم بأن دورية من مديرية المخابرات في الجيش داهمت منازل مسلحين في منطقة الأوزاعي متهمين بارتكابهم جرائم تأليف عصابة مسلحة وقطع طرقات والقيام بأعمال سلب وتعاطي المخدرات وترويجها وسرقة الدراجات النارية وبيعها وإطلاق النار وضبطت بحوزتهم بندقيتين حربيتين نوع “بومب أكشن” ومسدساً حربياً ومواد مخدرة مختلفة.

وأشارت إلى أنه بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وسلمت المضبوطات إلى الجهات المختصة.

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